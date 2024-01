Terracciano, giorno 2: primo allenamento e panchina in vista in Coppa

Il Milan nel pomeriggio di ieri ha ufficializzato l'acquisto di Filippo Terracciano. Il classe 2003 arriva a titolo definitivo dall'Hellas Verona per una cifra pari a 4.5 milioni più uno di bonus e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028. Dopo aver svolto visite, idoneità e aver firmato a Casa Milan, oggi per Terracciano è il giorno del primo allenamento.

Il terzino-centrocampista sarà in campo a Milanello con i suoi nuovi compagni, pronto per iniziare la sua nuova avventura. Questa potrebbe cominciare ufficialmente già domani sera quando il Milan affronterà l'Atalanta in Coppa Italia. Il classe 2003, infatti, sarà già a disposizione per la panchina e potrebbe entrare a gara in corso.