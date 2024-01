Terracciano: "Non vedo l'ora di lavorare con Pioli"

(ANSA) - MILANO, 09 GEN - "La cosa principale è aiutare la squadra e mettersi a disposizione dell'allenatore. Mio papà mi ha parlato di Pioli in maniera positiva, che è una persona molto semplice e non vedo l'ora di iniziare a lavorare con lui": sono le prime parole da giocatore del Milan di Filippo Terracciano a Milan Tv. Il difensore, arrivato dal Verona, fa riferimento al passato da compagni di squadra nell'Hellas di suo padre e del tecnico rossonero. Terracciano è il secondo rinforzo in difesa del Milan dopo il ritorno dal prestito di Matteo Gabbia.

Ma il club rossonero è ad un passo dall'assicurarsi anche un giovane talento Matija Popovic neodiciottenne. Il giovane attaccante serbo è svincolato dal 31 dicembre dopo che è scaduto il contratto che lo legava al Partizan Belgrado. (ANSA).