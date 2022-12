Terremoto Juventus, il ministro Abodi: "Nello sport si può morire e poi rinascere"

MilanNews.it

© foto di Federico Gaetano

All'uscita dal question-time alla Camera, il ministro dello sport, Andrea Abodi, ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito della maxi inchiesta che sta coinvolgendo la Juventus e i suoi vertici: "In questo momento mi trovo nel mezzo alla procura ordinaria e a quella della Figc - riporta Sky Sport - Non spetta certo a me dire chi è colpevole e chi non lo è. Però la cosa bella dello sport e quindi anche nel calcio, è che si può morire e poi rinascere. In passato è successo a tante squadre, come il Napoli, il Palermo e la stessa Juventus che è andata in Serie B. A costo di essere giudicato come un pericoloso sognatore, credo che debba arrivare il momento della chiarezza e della responsabilità"