Terza maglia Milan, già disponibile il pre-order in attesa della presentazione

Manca poco, l'attesa sta per finire. Dopo la Home e la Away, ecco che arriva per i tifosi rossoneri la maglia Third PUMA x AC Milan per la stagione 2023/24.

Il conto alla rovescia è iniziato, la maglia sarà svelata giovedì 17 agosto. Da oggi, lunedì 14 agosto, è possibile assicurarsi l'opportunità di essere tra i primi a indossarla: la maglia Third è già disponibile in pre-order in esclusiva sul nostro Store online ufficiale, store.acmilan.com.