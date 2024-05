Terzic: "Anche Ancelotti si è trovato a cinque giorni dalla prima finale e della prima vittoria della Champions"

(ANSA) - ROMA, 28 MAG - "La nostra è davvero una storia incredibile. Non voglio parlarne troppo perché noi, come squadra, abbiamo fatto qualcosa di incredibile. Raggiungere la finale di Champions League è qualcosa che merita di essere raccontato". L'allenatore del Borussia Dortmund, Edin Terzic, parla nel corso del media day Uefa della sua squadra in vista della finale di Champions di sabato a Wembley e appare emozionato. "Io sono stato allenatore delle giovanili, viceallenatore del Dortmund ma prima di tutto sono un tifoso - dice ancora - come tutti quelli che iniziano a lavorare nel mondo del calcio. Ora sono l'allenatore della prima squadra del Borussia Dortmund e sono felice e orgoglioso di andare a giocarmi la finale di Champions League con la mia squadra".

Sabato Terzic avrà come rivale un collega che è uno dei tecnici più vincenti della storia del calcio. "Ancelotti ha vinto tantissimo, ha una grandissima esperienza - commenta il tecnico del Borussia -, ma anche lui si è trovato nella mia situazione, a cinque giorni dalla prima finale e della prima vittoria della Champions. Ho grandissimo rispetto per Ancelotti, ha vinto tantissimo e con squadre diverse: è uno dei migliori allenatori della storia del calcio. Ma in una singola partita può succedere di tutto, basta crederci". (ANSA).