Terzic fa sperare il Milan: "Il Psg deve vincere ma sa che noi vogliamo lo stesso"

vedi letture

Il Milan deve vincere e affidarsi al Dortmund se vuole ancora sperare negli ottavi di Champions League. Se il compito dei rossoneri, ospiti del Newcastle nel fortino di St. James's Park, è arduo, non sarà più semplice l'impegno del club tedesco che dovrà vincere contro un Psg che in caso di sconfitta potrebbe essere clamorosamente eliminato.

L'allenatore del BVB, Edin Terzic ha parlato in conferenza stampa: "Questo è stato un gruppo emozionante e lo sarà fino alla fine. La partita di domani sarà una questione di trovare la giusta combinazione e di sostenerci a vicenda. È l'unico modo per costringere gli avversari a fare cose che non vogliono. Il Paris ha bisogno di vincere, ma saprà anche che noi vogliamo lo stesso."