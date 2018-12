Mattia De Sciglio, quando vestiva la maglia del Milan, ha giocato una partita come difensore centrale adattato. Era il 6 gennaio 2013, con i rossoneri impegnati a San Siro contro il Siena. In quell'occasione il classe '92 fu impiegato in coppia con Francesco Acerbi: i rossoneri vinsero per due reti a uno, con gol di Pazzini e Bojan.