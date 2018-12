Terzini adattati a centrali in rossonero: le cinque volte di Zaccardo

Domani, contro il Parma, Ignazio Abate dovrebbe essere schierato da difensore centrale. Sarebbe la prima volta del laterale campano come adattato in quel ruolo, ma non l'unica della storia recente rossonera. Cristian Zaccardo, terzino destro, ha svolto il ruolo di centrale addirittura in cinque occasioni in rossonero: Milan-Lazio 1-1, 30 ottobre 2013; Milan-Fiorentina 0-2, 2 novembre 2013; Milan-Bologna 1-0, 14 febbraio 2014; Samp-Milan 0-2, 23 febbraio 2014; Milan-Chievo 3-0, 29 marzo 2014.