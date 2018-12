Terzini adattati a centrali in rossonero: Oddo a Palermo con Leonardo in panchina

Il 24 aprile 2010, il Milan si presentò a Palermo con Massimo Oddo schierato nel ruolo di difensore centrale in coppia con Thiago Silva. Quel Milan era in serie difficoltà a livello di infortuni e arrivò in Sardegna con gli allora giovanissimi Albertazzi e Simone Romagnoli in panchina. Non andò bene in quell'occasione, tra l'altro con Leonardo sulla panchina rossonera, con una vittoria dei rosanero per 3-1.