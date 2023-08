Terzini che si accentrano, il pensiero di Sacchi: "Bella idea che va perfezionata"

vedi letture

Una delle caratteristiche del nuovo Milan di questa stagione, che già si era intravista negli anni passati specialmente con Theo Hernandez, è il movimento dei terzini ad accentrarsi in mezzo al campo. Arrigo Sacchi, intervistato alla Gazzetta dello Sport, ha commentato così lo spunto tattico: "Una bella idea che, logicamente, va perfezionata. I terzini, come tutti gli altri giocatori, devono fiondarsi negli spazi liberi. Questo prevede il calcio moderno, che non è più il calcio statico, e un po’ noioso, degli anni Sessanta. Il Milan sembra voler proseguire sulla strada della modernità, e questo mi fa molto piacere"