Terzo clean sheet stagionale per Maignan. Solo due portieri hanno fatto meglio

Terza vittoria consecutiva in casa per il Milan in questo campionato e terzo clean sheet casalingo consecutivo per Mike Maignan. Il portiere francese questa sera è stato poco impegnato, nonostante i rossoneri abbiano giocato per oltre un'ora in inferiorità numerica. Le altre due partite in cui Maignan non ha subito gol sono contro Venezia e Lecce. Meglio di lui fin qui vi sono l'empolese (di proprietà del Milan) Devis Vasquez e lo juventino Michele Di Gregorio, a quota 4 partite nelle quali hanno mantenuto la porta inviolata.



MILAN - UDINESE 1-0

RETE: 13' Chukwueze

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Pavlovic, Terracciano; Fofana, Reijnders; Chukwueze (88' Tomori), Pulisic, Okafor (46' Musah); Morata (73' Abraham, 78' Loftus-Cheek). A disp. Sportiello, Torriani, Leao, Jimenez, Liberali, Bartesaghi. All. Paulo Fonseca.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kabasele, Bijol, Touré; Ehizibue (61' Kamara), Lovric (70' Payero), Karlstrom (81' Brenner), Zarraga (69' Ekkelekamp), Zemura; Iker Bravo (60' Davis), Lucca. A disp. Sava, Padelli, Abankwah, Palma, Ebosse, Giannetti, Rui Modesto, Pizarro. All. Kosta Runjaic.

ARBITRO: Chiffi di Padova.

ASSISTENTI: Dei Giudici e Yoshikawa.

IV UOMO: Cosso.

VAR: Mariani.

AVAR: La Penna.

NOTE: spettatori 71.214. Recupero: 3' nel primo tempo, 7' nel secondo tempo. Espulso al 29' Reijnders per fallo da ultimo uomo. Ammoniti Bijol (43'), Terracciano (49'), Lucca (82'), Maignan (89'), Kamara (89'). Possesso palla: 44%-56%. Tiri in porta: 5-1. Calci d'angolo: 8-4.