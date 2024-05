Tesser: "Per la Serie C andare a giocare con Juventus, Atalanta o Milan è qualcosa di importante"

vedi letture

“Ci sono tanti giocatori che hanno fatto lo step dall’Under 23 alla prima squadra, questo è già un punto importante. In più i risultati ottenuti in questi playoff, l’aver ribaltato il passaggio del turno a Caserta dopo la sconfitta dell’andata dimostra grande solidità mentale oltre alla qualità di questi ragazzi. Ne sentiremo parlare a lungo”. Il tecnico Attilio Tesser ha parlato così della Juventus Next Gen nel corso della trasmissione 'A Tutta C' sulle frequenze di TMW Radio soffermandosi poi anche su altre tematiche legate ai play off.

Chiunque può vincere questi playoff, saranno i dettagli a fare la differenza?

“Fanno la differenza in ogni partita, specialmente in queste partite dove i margini sono strettissimi. Bisognerà sbagliare il meno possibile, bisognerà essere in partita in gare equilibrate con tutte squadre forti e piazze di una certa importanza. Ci sono squadre che hanno anche militato in Serie A”.

Le seconde squadre in Serie C sono un bene solo per le big o anche per lo stesso campionato?

“Per la Serie C andare a giocare con Juventus, Atalanta o Milan comunque è qualcosa di importante. Sotto questo aspetto è tutto positivo, poi quando si vedono le società che puntano sui giovani è importante. L’Atalanta da sempre sforna giocatori di talento, è una cosa bella che nobilita la categoria”.