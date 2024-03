Testata al volto a gioco fermo un calciatore avversario: 3 giocate a Kabaski della Reggiana

(ANSA) - ROMA, 19 MAR - Tre giornate di squalifica sono state inflitte al giocatore della Reggiana Elvis Kabashi, espulso sabato scorso per aver colpito con una testata al volto a gioco fermo un calciatore avversario. E' la sanzione più pesante inflitta dal giudice sportivo di serie B, Ines Pisano, in relazione alle partite della 30/a giornata di campionato. Un altro giocatore, Marco Nasti del Bari, pagherà con due giornate di stop l'espulsione subita per aver rivolto espressioni ingiuriose al direttore di gara.

Erano invece diffidati e staranno tutti fermi per una giornata Simone Branca del Cittadella, Francesco Cassata dello Spezia, Cristian Cauz del Modena, Marcello Falzerano dell'Ascoli, Facundo Gonzalez della Sampdoria e Lorenzo Lucchesi della Ternana. (ANSA).