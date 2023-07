The Athletic - L'interesse per Barella del Newcastle una "cortina di fumo" per arrivare a Tonali

MilanNews.it

Il The Athletic ha ricostruito, anche con l'aiuto di una fonte anonima interna al Newcastle, la trattativa che ha portato Sandro Tonali in Premier League. Secondo quanto riportato dalla rivista online, l'interesse dei Magpies per Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter, che era sorto poco prima dell'affare lampo con il giocatore del Milan, si è trattato solamente di una "cortina di fumo" per agire a fari spenti su Tonali, evitando che si scatenasse un'asta con altri club, come Chelsea e Liverpool, che avevano manifestato il loro interesse.

Nessun agente, secondo l'indiscrezione, era stato incricato dal club di parlare con l'Inter per Barella.