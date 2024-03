The Athletic - Milan-Kirovski: trattativa in fase avanzata. Avrà un ruolo nella futura seconda squadra rossonera

vedi letture

Secondo quanto riferisce The Athletic, l'ex dirigente dei LA Galaxy Jovan Kirovski è in trattativa avanzata per entrare a fare parte della dirigenza del Milan: il suo ruolo dovrebbe essere quello di dirigere la seconda squadra rossonera (che ufficialmente non c'è ancora). Kirovski non ha ancora firmato nessun contratto con il club di via Aldo Rossi, ma i colloqui tra le parti sono molto avanzati.

Quando era ai Galaxy, fu lui a portare Zlatan Ibrahimovic nella Mls americana. E sarebbe proprio lo svedese, sempre più centrale nel progetto Milan di Gerry Cardinale e di RedBird , che starebbe spingendo per il suo sbarco nella società rossonera.

Clicca QUI per leggere il nostro approfondimento su Kirovski!!!