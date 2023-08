The Athletic - Retroscena Origi: data analyst non erano convinti, Maldini ha scelto comunque di prenderlo

James Horncastle per The Athletic, parlando di come Divock Origi al Milan non abbia funzionato, svela un retroscena: nel momento di prendere la decisione se ingaggiarlo o meno al Milan non tutti erano convinti perché per il team che si occupa di analizzare i dati non riteneva che negli ultimi anni il belga avesse giocato abbastanza per giudicare le sue prestazioni.

Nonostante questo, Maldini e Massara hanno scelto comunque di portare a termine l'affare. A parametro zero veniva considerato un rischio quasi nullo. Quasi, appunto. Dopo una stagione particolarmente negativa l'ex Liverpool è ai margini del progetto e si sta lavorando per trovargl un'uscita in questi ultimi giorni di mercato.