The Athletic: "Vendere a tanto è l'unico modo che club come il Milan hanno per migliorare"

Il The Athletic, nota rivista online, ha pubblicato un articolo con alcuni retroscena sulla cessione di Tonali al Newcastle. Nel pezzo anche un parere sulla competitività del calcio italiano rispetto a quello inglese: "Fino a quando le squadre italiane non saranno in grado di costruire nuovi stadi che aumentino le entrate e la lega affronterà il suo enorme problema di pirateria e negozierà accordi televisivi più grandi e migliori, vendendo in alto e poi distribuendo i soldi su vari aggiornamenti della squadra è l'unico modo in cui club come il Milan possono migliorare, a meno che un giorno un fondo sovrano non venga a comprarli".