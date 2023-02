MilanNews.it

© foto di Federico Titone

La FIFA ha appena annunciato i 3 finalisti scelti tra i 14 candidati al premio The Best FIFA Men’s Player. Guida il Pallone d'Oro, Karim Benzema, che sarà insidiato dai due grandi protagonisti del Mondiale in Qatar, ovvero Lionel Messi e Kylian Mbappé.