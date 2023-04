The Times - Milan su Walker, ma sul terzino c'è anche l'Aston Villa

MilanNews.it

© foto di Uefa/Image Sport

Il The Times torna sull'opzione Milan per Kyle Walker, terzino destro di proprietà del Manchester City il cui contratto scadrà nel 2024. I rossoneri sembrano fortemente interessati, secondo il quotidiano britannico, e lo stesso giocatore potrebbe accettare di buon grado un trasferimento in Serie A per quello che potrebbe essere il suo ultimo contratto da top della carriera. Sulle sue tracce è da segnalare anche l'Aston Villa.