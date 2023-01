The Times - Ordini della FIFA: le tv dovevano riprendere Infantino in ogni gara del Mondiale

Fonte: tuttomercatoweb.com

Dopo le polemiche nei confronti di Gianni Infantino per la presenza in campo dello chef Salt Bae durante i festeggiamenti dell'Argentina, arriva un nuovo retroscena che mette in imbarazzo il presidente della FIFA: secondo le informazioni riportate da The Times, alle emittenti che hanno trasmesso le gare della Coppa del Mondo è stato ordinato di mostrare Infantino almeno una volta per ogni partita, con la rassicurazione che non fosse ripreso mentre era al cellulare. Le direttive sarebbero state inviate via e-mail ai direttori delle varie testate.