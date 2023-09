Theo a disposizione per la Germania? Il francese pubblica una foto dell'allenamento

Il profilo della Nazionale Francese di Didier Deschamps ha pubblicato su X alcune foto della partenza della squadra per Dortmund in vista dell'amichevole in programma domani sera contro la Germania. Nelle immagini si vede anche Theo Hernandez, che ha saltato gli ultimi allenamenti per un colpo al polpaccio.

Il laterale francese, poi, sui propri canali social ha pubblicato le immagini dell'allenamento odierno, dove ha partecipato normalmente. Recuperato, dunque, il rossonero dopo il problema al polpaccio.