Theo a MTV: "Ho avuto la fortuna di vincere la Champions, ma anche noi possiamo farlo"

Theo Hernandez, terzino rossonero, si è così espresso a MilanTV su Milan-Napoli: "Guardiamo la partita con tante emozioni e tanta carica. Abbiamo lavorato per dare il massimo domani. Non c'è nulla in condivisione con la partita di campionato. In Champions cambia tutto. Abbiamo visto quello che sappiamo fare. Dobbiamo dare tutto. Ho avuto la fortuna di vincere la Champions, ma anche noi possiamo farlo. Siamo giovani, ma giochiamo bene tutti insieme".