Theo: "Al Milan sono felice dal primo giorno, indossare la fascia di capitano è un onore"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Theo Hernandez è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida valida per i quarti di finale di Champions League con il Napoli, soffermandosi anche sull'importanza di indossare la fascia di capitano del Milan: "Per me indossare la fascia di capitano è un grande onore. Sono felice fin dal primo giorno in questo club. Non so se vincerò il Pallone d'Oro, ovviamente mi piacerebbe ma pensiamo solo alla gara di domani. Io spero di restare qui più tempo possibile. Il futuro non si conosce, io penso solo al presente".