Theo ancora centrale? Le parole (e la speranza) di entrambi

Stefano Pioli, tecnico rossonero, si è così espresso a DAZN nel post Empoli-Milan:

Theo molto a suo agio...

"Theo è fortissimo, dotato di intelligenza sul campo e di fisicità che in pochi hanno nel mondo. Si sta applicando con una intensità e una attenzione da centrale che a volte non ha messo sul campo da terzino. Sta facendo prestazioni di altissimo livello, oggi non ha sbagliato nemmeno un intervento e ha messo diverse pezze positive. Credo sia giusto continuare così in questo momento".

Theo Hernandez, terzino rossonero, si è così espresso a DAZN nel post Empoli-Milan.

Come ti trovi da centrale?

"Avevamo tanti infortuni e il mister mi ha chiesto se potessi giocare centrale: io, ovvio, sono disponibile. Quando tornerà la gente che ci manca torno terzino... Spero!".