Theo assente contro la Juve: Florenzi l'indiziato numero uno per sostituirlo

Al rientro dalla sosta il Milan aprirà un trittico da capogiro contro la Juventus. Nella gara con i bianconeri non ci saranno nè Maignan, che sarà sostituito da Sportiello come già accaduto in questa stagione, nè Theo Hernandez. Il terzino francese, secondo le prime indiscrezioni riportate oggi da Tuttosport, dovrebbe invece essere sostituito da Florenzi con Calabria sulla destra, in attesa che anche Kalulu torni al 100% della condizione.