Theo ci sei? Il doppio errore di posizionamento contro il Parma costa carissimo

È forte la delusione in casa Milan per la sconfitta maturata ieri sera contro il Parma nell’anticipo della seconda giornata del campionato di Serie A. Una sconfitta pesante, soprattutto alla luce del pareggio interno con il Torino maturato alla prima giornata di campionato, con i rossoneri a quota un punto in classifica dopo le prime due giornate di campionato. E' stata deludente la prestazione di Theo Hernandez, con l'esterno francese protagonista di due errori di posizionamento che hanno portato ad altrettanti gol del Parma. Prima quello di Man su assist di Valeri, poi il 2-1 definitivo firmato Cancellieri con assist di Almqvist

Due errori evidenziati anche da Dazn con un video pubblicato sul web e che ha ulteriormente scatenato la rabbia dei tifosi rossoneri, i quali hanno inondato X di commenti negativi nei confronti dell’esterno francese. Molti puntano il dito verso la condizione atletica di Theo Hernandez, ma c’è anche chi parla di errori di concentrazione o chi addirittura accusa il numero 19 di non essere abbastanza motivato nel scendere in campo con la maglia rossonera.