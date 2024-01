Theo: contro il Bologna il secondo rigore sbagliato in carriera

Domenica quella fra Milan e Bologna è stata una partita un po' anomala, non solo per il rocambolesco risultato finale ma anche per quanto successo nell'arco dei 90'. La formazione di Stefano Pioli ha infatti avuto a disposizione due calci di rigore per poter indirizzare la partita a suo favore, ma Giroud prima e Theo poi non sono stati in grado di sfruttare il tiro dal dischetto.

Per il terzino francese si tratta del secondo rigore sbagliato in carriera con la maglia del Milan e contro una squadra di Thiago Motta. E' infatti particolare questa statistica, visto che il primo errore dal dischetto per Theo Hernandez arrivò in quel particolare Milan-Spezia del 17 gennaio 2022, quando sulla panchina dei liguri c'era proprio l'italo-brasiliano.