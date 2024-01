Theo da centrale è una piacevole scoperta: solidità e corsa in aiuto dei compagni

vedi letture

Nonostante un ottimo inizio, così come tutto il Milan, non è stata finora la miglior stagione da parte di Theo Hernandez con dati e numeri in calo rispetto alle passate annate: ma quanto è importante il francese per il gioco del Milan e di Pioli. Il difensore dei "Bleus" E' stato capace a interpretare il suo nuovo ruolo con esperienza, carisma e una particolare attenzione difensiva utile nell'evitare troppi pericoli alla porta di Maignan. Contro il Sassuolo ha annulato Pinamonti, aiutando anche, quando serviva, Florenzi alle prese con un cliente scomodo come Berardi.

Theo Hernandez come difensore centrale è una soluzione che funziona, sconfitta di Bergamo a parte. Prestazione seria – commenta la Gazzetta dello Sport – Con una prestazione solida, lasciando che Kjaer, meno reattivo, governasse il reparto senza ansie di marcature. Voto 6.5 per il francese.