Theo da record: è il terzino più prolifico in una singola stagione con la maglia del Milan

Tra i grandi protagonisti della stagione rossonera, Theo Hernandez è non solo uno dei giocatori più importanti della rosa del Milan ma uno dei bomber della squadra allenata da Stefano Pioli. L'esterno francese, con il gol al Napoli, è diventato il laterale più prolifico in una singola stagione con la maglia del Milan. Theo Hernandez infatti, con 7 gol (6 in campionato e 1 in Coppa Italia), ha superato Serginho e Kaladze (fermi a quota 5) con quest'ultimo che talvolta ricopriva la posizione esterna.