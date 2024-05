Theo e Leao verso la panchina: l'ultima volta senza entrambi 374 giorni fa

Per la partita di questa sera tra Milan e Cagliari, terzultima giornata di campionato che si giocherà a San Siro alle ore 20.45, Stefano Pioli a sorpresa lascia in panchina molti dei sui uomini migliori. A farne le spese, specialmente tra i titolari fissi, sono Fikayo Tomori, Davide Calabria, Theo Hernandez e Rafael Leao. Specialmente per questi ultimi due, che costituiscono la fascia sinistra, nonché il cuore pulsante della zona più pericolosa di tutta la squadra rossonera, è da molto tempo che non vengono esclusi contemporaneamente.

L'ultima volta che sono mancati dalla formazione titolare sia Theo Hernandez che Rafael Leao è stato lo scorso 3 maggio 2023. Si giocava Cremonese-Milan con il Diavolo che non riuscì ad andare oltre lo 0-0 allo Zini. Da quel giorno sono passati 374 giorni complessivi. In mezzo diverse partite, tra la fine della scorsa stagione e tutta questa in corso, in cui sempre almeno uno dei due è sceso in campo dall'inizio. L'ultimo precedente non ha detto bene a Pioli, vedremo questa sera.