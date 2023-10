Theo festeggia i suoi 26 anni: i numeri del terzino sinistro in rossonero

vedi letture

Giornata speciale per Theo Hernandez: sono 26 le candeline spente quest'oggi dal terzino sinistro della Nazionale Francese vice campione del mondo. I numeri dell'ex Real Madrid con la maglia del Milan rivelano la solita predisposta dote per il gol e un numero importante di assist per i propri compagni. Al primo anno in rossonero, nel 2019-20 Theo totalizza 36 presenze condite da 7 gol e 5 assist. Nella stagione successiva sono 45 le presenze con 8 gol e 8 assist.

Importanti numeri anche nell'anno dello scudetto con 41 presenze, 5 gol e 10 assist. Nella passata stagione sono 45 le presenze in campo con 4 reti e 5 assist. Quest'anno il vice capitano rossonero ha finora totalizzato 8 partite condite da un solo gol, quello contro il Torino a San Siro.