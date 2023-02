Theo: "Fondazione Milan sostiene tantissimi progetti in tutto il mondo, felice di aver partecipato alla festa dei 20 anni"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Nella serata di oggi c'è stato un evento di beneficenza per celebrare i 20 anni di Fondazione Milan. Presenti, ovviamenti, tantissimi ospiti del mondo Milan, tra cui tutti i giocatori. Theo Hernandez si è detto contento di aver preso parte all'evento: "Felice di aver partecipato alla serata per festeggiare i 20 anni di Fondazione Milan, che sostiene tantissimi progetti in tutto il mondo!".