Theo ha chiesto ai suoi agenti di rinnovare ma la trattativa è in fase di stallo

Arrivano dalla Spagna, e in particolare dalla voce di Mirko Calemme firma di Diario AS, ulteriori indiscrezioni sulla situazione contrattuale di Theo Hernandez, terzino e vice capitano del Milan. Secondo quanto viene riferito questo pomeriggio, il calciatore avrebbe disposto ai suoi agenti di trovare un accordo per il rinnovo del contratto con i rossoneri. Sia in estate, sia anche nella finestra di gennaio con il Como, Theo ha declinato qualsiasi offerta di trasferimento.

Il Milan potrebbe godere anche dei vantaggi del Decreto Crescita rinnovandogli il contratto: quando è arrivato già erano stati sfruttati questi benefici dettati dalla legge e potrebbero essere prorogati per altri cinque anni perché nel frattempo Theo Hernandez ha avuto un figlio e preso residenza fissa in Italia. Attualmente però il club rossonero, complici anche le prestazioni in campo, non ha preso il pallone al balzo e la trattativa per il rinnovo è ancora in fase di stallo. L'estate sarà decisiva: il Milan potrebbe perderlo a una cifra inferiore rispetto a quella prevista - per non perderlo a zero - ma dovrebbe convincere il giocatore che invece vorrebbe legarsi ulteriormente al Milan.