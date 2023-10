Theo Hernandez, 36 gialli in 137 presenze: da quando il francese è in Italia solo Mancini della Roma ne ha presi di più

Come riferisce Kickest, da quando Theo Hernandez è arrivato in Italia nella stagione 2019-2020, solo il difensore della Roma Gianluca Mancini ha preso più cartellini gialli: per il terzino del Milan sono 36 in 137 presenze (media di uno ogni 3,8 gare), mentre il giallorosso ne ha presi 46. Alle spalle del francese in questa speciale classifica ci sono Toloi, De Roon e Locatelli con 35 ammonizioni.