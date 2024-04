Theo Hernandez dopo il ko con la Roma: "Tutto è ancora da giocare. Ora testa al campionato"

Messaggio di Théo Hernandez tramite i propri canali social. Il terzino rossonero nel pomeriggio ha voluto dare un segnale dopo il ko cotnro la Roma: "Tutto da giocare per la prossima settimana. Lotteremo insieme. Ora è il momento di concentrarsi sul campionato".

Ricordiamo che domenica pomeriggio alle 15 i rossoneri sfideranno il Sassuolo penultimo in classifica. Previsti diversi cambi nella formazione iniziale, con la sfida di ritorno di Europa League da giocare giovedì 18.

All to play for next week We’ll fight for it together @acmilan

Now it’s time to focus in @SerieA #SassuoloMilan pic.twitter.com/KzZZZvtls9