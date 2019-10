Theo Hernandez è il giocatore che recupera più metri palla al piede d'Italia

Calcio Datato, sul proprio profilo Twitter, ha pubblicato dei dati statistici riguardanti i metri guadagnati palla al piede: Theo Hernandez risulta essere 1° in Italia e 2° in Europa in queste speciali classifiche.

Theo Hernandez è il secondo giocatore in Europa ed il primo in Serie A per metri guadagnati palla al piede p90':144.5. pic.twitter.com/BosBsmKNeO — CalcioDatato (@CalcioDatato) October 27, 2019