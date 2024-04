Theo Hernandez è pronto per Milan-Lecce: il post su X

Theo Hernandez è pronto per Milan-Lecce, match che andrà in scena domani alle 15 a San Siro. I rossoneri vogliono iniziare aprile nello stesso modo in cui hanno iniziato, condotto e terminato il mese di marzo: vincendo. Il terzino del Milan, dopo la squalifica scontata a Firenze, è pronto a riprendere il suo posto sull'out di sinistra: "Ci prepariamo per un'altra partita!" ha postato Theo sul suo profilo X.