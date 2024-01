Theo Hernandez non si ferma più: a Udine un altro assist completato

Il Milan vince 3-2 in casa dell'Udinese mantenendo quindi saldo il terzo posto. I rossoneri soffrono ma riescono a strappare i 3 punti da un campo ostico e difficile come quello dei Friulani grazie alle reti di Loftus-Cheek, Jovic e Okafor nei minuti di recupero. Brutto episodio quello subito da Mike Maignan, quando nel corso del primo tempo la gara è stata sospesa dal Sig. Maresca per dei cori razzisti rivolti al super portiere del Milan. Ancora un'ottima prestazione da parte di Theo Hernandez.

Infatti, dal suo esordio con il Milan in Serie A (21 settembre 2019), solo Davide Faraoni e Giovanni Di Lorenzo (entrambi 21) hanno fornito più passaggi vincenti di Théo Hernández nella competizione (19).