Theo Hernandez sempre in campo. I numeri del francese: rigori, gol e assist

Nonostante un ottimo inizio tra agosto e settembre, così come tutto il Milan, non è stata finora la miglior stagione da parte di Theo Hernandez con dati e numeri in calo rispetto alle passate annate: ma quanto è importante il francese per il gioco del Milan e di Pioli. Il difensore dei "Bleus" E' stato capace a interpretare il suo nuovo ruolo con esperienza, il solito carisma e una particolare attenzione difensiva utile nell'evitare troppi pericoli alla porta di Maignan e compagni: questo un breve focus sui numeri stagionali di Theo Hernandez.

In questa stagione, il difensore francese, tra Serie A e Champions ha finora totalizzato 21 presenze condite da 2 assist in campionato con 2 reti segnate (contro Torino e Fiorentina) e un assist in Champions, quello per Giroud nella vittoria casalinga 2-1 contro il PSG.