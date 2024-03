Theo Hernandez votato come Mvp di Hellas-Milan dai tifosi rossoneri

vedi letture

Chi ha visto la partita sapeva che non potevano esserci dubbi sul Mvp di Hellas Verona-Milan. I tifosi rossoneri hanno votato, come di consueto, sull'app ufficiale rossonera e c'è stato un ovvio plebiscito per Theo Hernandez. Ecco quanto ha scritto il sito ufficiale del Milan in merito: "Un gol splendido per caparbietà e resilienza, una prestazione autoritaria in difesa e generosa in fase di costruzione di gioco: da vero regista aggiunto. È Theo Hernández il migliore in campo del successo del Milan a Verona, la quinta vittoria consecutiva in questo marzo sinora perfetto. I tifosi rossoneri non hanno avuto alcun dubbio nel votarlo su AC Milan Official App, premiando il terzino francese con oltre il 75% delle preferenze.

È il quarto premio stagionale per Theo, tutti raccolti in un 2024 contraddistinto finora da una grande costanza a livello di prestazioni, spesso di alto livello. Dopo Cagliari (in Coppa Italia), Empoli e Napoli è arrivato l'Hellas a Verona, teatro di quello che è stato il suo 27° gol in carriera in Serie A. Un numero importante, dato che vale l'aggancio ad Aldo Maldera nella classifica dei difensori rossoneri più prolifici nel campionato italiano.

Sarebbe limitante, però, ridurre il pomeriggio veneto di Theo al solo gol segnato, seppur importantissimo. Dopo il contrasto al 6' con Serdar si era temuto per un possibile infortunio, ma la risposta è stata eccellente: da quel momento, infatti, il numero 19 rossonero ha sfoderato una prova eccellente sui due lati del campo. Metronomo e organizzatore in costruzione, attento e determinato in copertura.

A testimoniare quest'ultimo aspetto, le tante palle recuperate: ben 13. Nella sua partita sono da sottolineare anche i 39 passaggi positivi, le due occasioni create e gli oltre 10 km percorsi in campo. Il marzo rossonero di Hernández è già finito, dal momento che salterà Fiorentina-Milan per squalifica, ma con altre prestazioni come quella del Bentegodi il futuro si delinea indubbiamente come roseo. Per Theo, e per i rossoneri!"