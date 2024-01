Theo Hernandez votato MVP di Empoli-Milan

Dal martedì alla domenica, per un anno che non poteva iniziare in modo migliore. Dopo il premio di MVP in Milan-Cagliari, Theo Hernández ha conquistato la maggioranza delle preferenze dei tifosi su AC Milan Official App anche al termine di Empoli-Milan. Sul podio il francese ha preceduto due dei marcatori del pomeriggio toscano: Ruben Loftus-Cheek e Chaka Traorè.

Lodata anche dal Mister nel post-partita, quella del Castellani è stata un'altra grande prova al centro della difesa per Theo, sempre più convincente in una posizione diversa dal solito. Un ruolo dettato dalle contingenze, con il terzino francese a farsi avanti per primo nel proporsi in questa nuova veste nelle scorse settimane. La risposta sul campo è stata da vero leader, con un crescendo continuo nelle prestazioni.

Nella copertina del successo rossonero a Empoli c'è sicuramente il tuffo per respingere, di testa nell'area piccola, il tentativo di Maleh. Un episodio che ha preceduto di pochi istanti il gol del definitivo 3-0 di Traorè, per un finale di gara che poteva essere molto diverso. Ad affiancare l'eccellente lavoro difensivo anche il preziosissimo contributo in impostazione, a testimoniare come Theo rimanga sempre centrale nelle geometrie rossonere.

Al Castellani Hernández è infatti stato il miglior rossonero per tiri tentati (2), dato che si affianca all'89% di passaggi positivi e ai 2 contrasti vinti in 90' contraddistinti anche da oltre 10 km percorsi sul terreno di gioco. Una prestazione totale, a tutto campo, per contribuire al ritorno alla vittoria in trasferta: bravo Theo!