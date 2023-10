Theo in ombra? Pioli ne parla in conferenza: "Stiamo sviluppando una fase offensiva un po' diversa, sa che deve alzare il livello"

In questo avvio di stagione, anche numeri alla mano, Theo Hernandez è rimasto un po' in ombra e non è riuscito ad offrire prestazioni di livello altissimo com'era solito fare. Mister Stefano Pioli, intervenuto in conferenza alla vigilia di Napoli-Milan, lo commenta così:

Perché Theo non è più cosi incisivo? "Secondo me stiamo sviluppando una fase offensiva sulla sinistra un po' diversa, quindi ci sta che sia un po' meno prorompente sulla fascia e sia un po' più di appoggio. Lui sa che è fortissimo e che deve alzare il livello. Ho la netta sensazione che mercoledì, al contrario di quanto successo col Chelsea l'anno scorso, siamo stati vicini all'altissimo livello, ma vanno fatti dei passettini in avanti; Theo è uno di quei giocatori che può aiutarci ad arrivare a quel livello".