Theo nel Team Of The Year di FC24: Mbappè lo esalta nei commenti

Sono stati resi noti gli undici giocatori che fanno parte della Team Of The Year (TOTY) di FC24, titolo calcistico di EA Sports. Nella formazione tipo c'è spazio anche per il rossonero Theo Hernandez che ha ringraziato così sui social: "Felice di essere nella squadra dell'anno di FC24. Grazie per il vostro supporto e questo riconoscimento".

Tra i tanti commenti ricevuti sotto il post Instagram anche quello dell'amico e compagno di nazionale Kylian Mbappè. Il fuoriclasse del PSG ha commentato così: "Fammi dei bei assist eh", con tanto di emoji sorridenti.