Theo: "Non ascoltiamo quello che dice la gente. Classifica? Pensiamo solo a fare punti"

Intervistato da Sky dopo la vittoria del Milan contro l'Empoli, Theo Hernandez, schierato ancora al centro dalla difesa, ha commentato così il momento dei rossoneri: "Abbiamo un periodo complicato, ma siamo felici di aver vinto. Abbiamo fatto cose belle da squadra, non abbiamo mai ascoltato quello che diceva la gente".

Sulla classifica: "Abbiamo perso dei punti che non dovevamo. Abbiamo avuto mesi complicati, ora siamo tornati a vincere. Guardiamo giorno per giorno, non guardiamo la classifica. Pensiamo solo a fare punti".