Theo non si perde d'animo: "Mai arrendersi, forza Milan!"

Non è un periodo particolarmente felice per i rossoneri, tra le due sconfitte di fila con Juventus e PSG ed il pareggio subito in rimonta ieri a Napoli. La squadra però, almeno nel primo tempo del Maradona, ha dato segnali di ripresa tecnica e tattica.

Theo Hernandez, che ieri ha finito la partita da difensore centrale a causa dell'infortunio di Pellegrino, non si scoraggia: "Mai arrendersi, forza Milan!".