Theo o Bonaventura, stasera chi manca di più? Parolo: "Theo cambia totalmente il Milan, assenza pesante"

Assenze pesanti in Fiorentina-Milan, sia per i padroni di casa che per i rossoneri che dovranno fare a meno rispettivamente di Bonaventura e Theo Hernandez, entrambi out per squalifica. Quale assenza pesa di più? Prova a rispondere Marco Parolo in diretta su DAZN: "Penso che pesi più Theo per il Milan per la totalità del giocatore che è. Italiano ha dimostrato di non dipendere dal singolo, Theo invece cambia totalmente il Milan".