Theo, quando la concentrazione e la cura dei dettagli fanno la differenza

vedi letture

“E' un leader, se gioca sempre concentrato è un giocatore incredibile. Ha tutti i mezzi tecnici e fisici per giocare anche da centrale, lo può fare bene e lo sta facendo, sicuramente la sua miglior partita da difensore centrale". Così Stefano Pioli su Theo Hernandez ai microfoni di Milan TV. Il difensore francese rappresenta ormai da diversi anni, uno dei punti più importanti e fondamentali per il gioco del Milan, un simbolo che ha saputo conquistare i tifosi sin dal primo giorno: da quella voglia matta di rimettersi in gioco dopo la delusione al Madrid, all'icona e idolo di Paolo Maldini.

Non è stata finora la miglior stagione da parte di Theo, con dati e numeri in calo rispetto alle passate stagioni, ma quanto è importante il terzino, ormai difensore centrale francese. Theo è stato capace a interpretare il suo nuovo ruolo con esperienza, carisma e una particolare attenzione difensiva utile nell'evitare troppi pericoli alla porta di Maignan. Contro il Sassuolo ha annulato Pinamonti, invece nella sconfitta di Bergamo ha sofferto particolarmente il gioco della Dea, forse non avendo punti di riferimento e con Lookman e De Ketealere bravi a spaziare nel gioco. Errori che ci possono stare, purtroppo, ma che saranno scogli dai quali allontanarsi per percorrrere, insieme a tutta la squadra, una nuova strada per un 2024 che può e dovrà essere anche l'anno di Theo Hernandez.