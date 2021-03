Theo-Rebic (più Mandzukic), possibile recupero col Napoli

Theo Hernandez è stato messo k.o. da un problema intestinale, mentre Ante Rebic è ancora alle prese con i fastidi all’anca destra. Niente trasferta di Manchester per il terzino e l’attaccante: i due sono rimasti a Milano, riducendo ulteriormente le soluzioni a disposizione di Pioli, che da domani dovrà pensare a un’altra partita difficilissima, quella contro il Napoli, in programma domenica sera a San Siro. L’allenatore si augura che qualcuno possa uscire dall'infermeria di Milanello: come riporta Tuttosport, Theo e Rebic (più Mandzukic) sono i più probabili, ovvero quelli che potrebbero recuperare in tempo per il big match contro l’ex Gattuso.