Theo salterà una trasferta importante per colpa di un'ammonizione che lascia perplessi

Il discutibile cartellino giallo rimediato da Théo Hernandez subito dopo il gol segnato all'Hellas Verona farà scattare la squalifica del francese per il prossimo turno di campionato.

Théo Hernandez pertanto salterà la partita contro la Fiorentina, in programma alla ripresa dopo la pausa nazionali, il 30 maggio alle 20.45. Il terzino sinistro era già stato appiedato dal Giudice Sportivo in questa stagione, dovendo saltare la partita contro la Juventus dello scorso 22 ottobre e persa per 0-1. In quell'occasione, al suo posto, venne adattato Alessandro Florenzi come terzino sinistro. Theo ha inoltre saltato due partite di campionato per problemi fisici, ossia l'andata contro il Verona e la partita persa in casa contro l'Udinese.

Restano in diffida Yunus Musah e Ruben Loftus-Cheek.