Theo saluta gli Stati Uniti: "Ci vediamo la prossima volta!"

vedi letture

Il Milan sta tornando in Italia. Dopo l'amichevole persa nella notte scorsa a Las Vegas contro il Barcellona, i rossoneri si sono messi in viaggio per Milano dove torneranno (verosimilmente) in nottata. Theo Hernandez ha voluto salutare gli Stati Uniti con un tweet dopo la settimana e mezza vissuta tra Los Angeles e Nevada: "Ci vediamo la prossima volta!"